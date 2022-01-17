بيروت - خلدون قوَّاص



أكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ان المسلمين السنة في لبنان ليسوا بطائفة بل أمة كبيرة وهم جزء مهم من معادلة بقاء هذا البلد، ولا يستطيع أحد أن يتجاهلهم أو يهمشهم، وقال: نحن الأساس في هذا الوطن مع بقية المخلصين في حبه وحب اللبنانيين.



وقال خلال زيارته منطقة البقاع وإلقائه كلمة في المؤتمر العام لاتحاد أبناء العشائر العربية: «لا يفكر أحد أن باستطاعته ان يختزل المسلمين السنة، المسلمون السنة لبنانيون، المسلمون السنة وطنيون، المسلمون السنة يحافظون على عيشهم المشترك أمام بقية إخوتهم في الوطنية في لبنان، هذا نحن وهذه هويتنا الوطنية والعربية والإسلامية كلها منهجها الأعلى ومقصدها الأعلى (كنتم خير أمة أخرجت للناس)».



وأضاف: «الخيرية في هذه الأمة باقية وموجودة وسنبقى نحن على هذه الخيرية في تعايشنا مع الآخرين وفي حبنا لأوطاننا، نحن نفدي هذا الوطن بأرواحنا وبكلماتنا ومواقفنا، نحن لا نستهين أبدا بهذا الشعب الصابر الصامد في هذه الأيام العصيبة».



وتابع: «لا مصلحة تعلو فوق مصلحة الوطن وحب الوطن ولا مصلحة تعلو فوق مصلحة الناس وحب الناس»، متوجها الى المسؤولين بالقول: «الى متى تجاهل مصالح الناس؟ الى متى تجاهل مصلحة الوطن العليا؟ اختلفوا في السياسة ما شئتم ولكن أمام مصلحة لبنان العليا يجب أن تتوحدوا.



ودعا الى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومن يحاول أن يعرقل أو يؤجل هذا الاستحقاق واهم واهم واهم.



وختم: نحن في لبنان، دار الفتوى وأهل السنة والعشائر العربية مع بقية اللبنانيين، هم أهل وفاء لإخوانهم العرب والوفاء الكبير منا للمملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة والرشيدة، شاء من شاء وأبى من أبى، هذا منهجنا وهذا مبدأنا ومن قلب العشائر العربية نتوجه بتحية كبيرة الى المملكة العربية السعودية والى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأقول كل التقدير والاحترام على ما قدمتم للبنان واللبنانيين ونحن على وفائنا وعهدنا معكم».