عبدالكريم العبدالله



استقبل وزير الصحة د.خالد السعيد جمعية العلاج الطبيعي لمناقشة أهم القضايا التي تواجه المهنة والعاملين بها.



وقالت رئيسة الجمعية هناء الخميس في تصريح صحافي إن الوزير استمع لمطالب الأعضاء والتي تمثلت بأهم القضايا التي تخص مهنة العلاج الطبيعي، كاشفة عن توصيات وزير الصحة بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الجمعية والوزارة لبحث جميع الأمور والمطالبات التي تقدمت بها جمعية العلاج الطبيعي والتي من ضمنها «التوصيف الوظيفي للمهنة» كونها ضمن الفئة الفنية، بينما يندرج توصيفها الصحيح ضمن الوظائف التخصصية في ديوان الخدمة المدنية، فضلا عن السماح للجمع بين القطاعين الحكومي والخاص، وإعادة النظر في شروط تراخيص العيادات والمراكز الخاصة، بالإضافة الى الاعتراف بشهادة «دكتور علاج طبيعي»، وحفظ الحقوق الأدبية والإدارية لممارسي المهنة بالدرجة الأولى، فضلا عن تشجيع الفئات المجتمعية المختلفة في الالتحاق بتخصص العلاج الطبيعي من خلال مواكبة التطورات العالمية والإقليمية.



وبينت الخميس أن من المطالب التي سيتم بحثها في اللجنة المزمع تشكيلها قريبا مناقشة القانون الخاص بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، والعديد من المطالبات التي تصب في مصلحة المهنة وممتهنيها مثل الكادر المالي والوظيفي والإداري وغيرها، ما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات العلاجية المقدمة.