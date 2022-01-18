عبدالكريم العبدالله



وصلت أمس شحنة جديدة من لقاح «استرازينيكا - اكسفورد» إلى الكويت قادمة من أوروبا لتغطية الجرعة «التعزيزية» لمن تلقى جرعتين من اللقاح.

هذا وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 5147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 470478.

وقال المتحدث باسم «الصحة» د.عبدالله السند لـ «كونا» إنه تم تسجيل 3203 حالات شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 424645، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.3%.



وأوضح السند أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2477 حالة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 33 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 43356 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد-19) إلى 266.

وأضاف ان عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 31788 ليصبح مجموع الفحوصات 6477066، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 16.2%.



من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة أن مراكز إجراء مسحات فحص الـ(PCR) التابعة لها تستوعب من يرغب في إجراء الفحص وفق البروتوكلات المعمول بها، مشيرة إلى أن تلك المراكز متوافرة في جميع محافظات البلاد.



وأوضحت الوزارة في بيان لها ان هذه المراكز تقدم خدماتها مجانا إضافة إلى عمل المسحات عبر خدمة السيارات، مشيرة الى قدرتها على زيادة تلك المراكز اذا تطلب الأمر ذلك.

وأوضحت أنه ليس هناك وقف للمسحات التي تجري عن طريق اللعاب بل حصر لعمل فحص الـ(PCR) بهذه الطريقة لحالات مرضية معينة لاسيما أن بقية الحالات يمكنها إجراء مسحات الأنف عبر المؤسسات الصحية التابعة للوزارة.