أعلنت البلدية أمس عن إغلاق محل تجاري وتحرير 7 مخالفات لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ولوائح البلدية في محافظة الفروانية.



وقال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة د.ناصر الرشيدي في بيان صحافي إن تنفيذ الفريق جولات ميدانية بمنطقة الرقعي على كل الصالونات والمحلات جاء للتأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية وتطبيق القرارات الإدارية المتعلقة بالاشتراطات الصحية.

وأكد تواصل الجولات الميدانية للفريق الرقابي وعدم تهاونه في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، داعيا أصحاب المحلات إلى عدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية تجنبا للمخالفة والغرامة والتي قد تصل إلى الغلق الإداري.