قدم عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان اقتراحا بتعديل المادة 7 من لائحة تراخيص اشغالات الطرق والميادين والساحات العامة.



وقال الحمضان في اقتراحه: بناء على لائحة تراخيص اشغالات الطرق العامة والميادين في المادة السابعة التي تنص على «أن تكون مدة سريان وانتهاء الترخيص هي نفس مدة سريان وانتهاء الترخيص التجاري»، ونظرا لما تسببت فيه هذه المادة من معاناة وإرهاق مادي للمشاريع الشبابية الصغيرة والتي أجبرتهم على دفع الرسوم كاملة في بداية استثمارهم لمشروعهم الصغير والتي أحيانا تصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير، وفي حال إلغاء الترخيص قبل المدة المحددة لأي سبب ما، لا يمكنهم استرداد هذه المبالغ.



لذا أقترح: تعديل نص المادة السابعة بشأن لائحة تراخيص إشغالات الطرق العامة أو الميادين على أن تكون «لا تزيد مدة الترخيص عن سنة ميلادية قابلة للتجديد لمدة مماثلة».