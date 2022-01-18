بيروت ـ أحمد عز الدين



قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان الابتلاء الطائفي والمذهبي لا شك أن مخاطره على الكيان اللبناني هي مخاطر وجودية.



وأضاف خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحركة الثقافية في لبنان الشاعر باسم عباس وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة للحركة: إن قضاء وقدر أي بلد في العالم لا تطبق فيه الدساتير والقوانين حتما سيكون الانهيار تلو الانهيار، فلا مناص ولا خلاص ولا إنقاذ ولا حماية للبنان إلا بالعودة إلى الالتزام بقواعد الدستور والقانون وبالدولة المدنية.



كما استقبل الرئيس بري وزير الشباب والرياضة د.جورج كلاس، الذي أوضح أن البحث تناول شؤونا شبابية ورياضية، واستراتيجية الوزارة لتعزيز الحضور اللبناني في الأنشطة الرياضية الدولية.



ونقل كلاس عن بري تفاؤله، بأن تحمل قابل الأيام مزيدا من الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وان يترافق ذلك مع إنتاج عقلانية وطنية.



من جهة ثانية، ابرق الرئيس بري لرئيس مجلس النواب البلغاري نيكولا مينشيف، مهنئا بانتخابه رئيسا لمجلس النواب.