مدينة المطلاع ستحتوي على 445 مبنى عاماً و145حديقة لخدمة نحو 370 ألف نسمة

تم تسليم أذونات البناء لأصحاب 9000 قسيمة موزعة على 4 من ضواحي المدينة

أكثر من 31 مليون دينار تكلفة إنجاز المباني الخدمية في مشروع الضاحية N10

مواصفات جديدة للمدارس في الارتفاعات والقاعات والصالات والمرافق الرياضية

مـراعاة متطلبات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إنشاء المساجد

المركز الصحي متكامل المرافق الطبية التي حددتها «الصحة» وتزويده بمولدات احتياطية



أجرى اللقاء: عادل الشنان



كشف المهندس المقيم للعقد رقم 1384 والمعني بإنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة في الضاحية 10 ضمن مشروع مدينة المطلاع الإسكاني م. منذر الاستاذ أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحرص كل الحرص على تنفيذ جميع متطلبات مختلف الجهات الحكومية عند تنفيذ المباني الخدمية المختلفة ووفق الاشتراطات المطلوبة تماما.

وأكد الاستاذ في لقاء خاص مع «الأنباء» أن مشروع مدينة المطلاع الإسكانية يعتبر أضخم مشاريع المؤسسة وبه عدد كبير من المباني العامة التي ستخدم قرابة 370 ألف نسمة مستقبلاً، لافتا إلى أنه تم توزيع أذونات البناء لنحو 9000 قسيمة في الضواحي (N8,N9,N10,N11). فإلى تفاصيل اللقاء:



بداية، حدثنا عن مشروع مدينة المطلاع السكنية من الناحية الهندسية ؟



٭ مشروع مدينة المطلاع السكنية يعد المشروع الأضخم في تاريخ المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث تبلغ مساحة المدينة 10200 هكتار (102 كم) ويبلغ عدد الوحدات السكنية (28288 قسيمة) سكنية بمساحة القسيمة (400 م2) للواحدة منها مقسمة على (12 ضاحية) وتخدم نحو 370 ألف نسمة.



وكم عدد المباني العامة والحدائق في المشروع ؟



٭ تحتوي جميع ضواحي مشروع مدينة المطلاع الإسكاني على (445) مبنى عاما و(145) حديقة تخدم أهالي المدينة بالإضافة إلى وجود محور خدمي واستثماري وتجاري.



وما عدد المشاريع القائمة حالياً على أرض المشروع وكم تبلغ قيمتها؟



٭ عدد المشاريع القائمة حالياً في المدينة يبلغ (28) مشروعا بتكلفة قدرها (713.661.577) دينارا.



كم عدد أذونات البناء التي توزيعها لقسائم المشروع وفي أي ضواح سكنية ؟



٭ تم إعطاء اذونات البناء لنحو (9000) وحدة سكنية بالضواحي (N8,N9,N10,N11).



وما الضواحِي التي يتم إنجاز مبانيها الخدمية حاليا؟



٭ الضواحي الجاري إنجاز المباني العامة بها هي (N6,N7, N8,N9,N10,N11).



حدثنا عن العقد رقم 1384 الذي تتولى زمام اموره حاليا؟



٭ هو مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية ( 10 ) بمشروع مدينة المطلاع السكنية وتبلغ قيمة المشروع 31 مليونا و792 ألفا و542 دينارا وتاريخ الاستلام المتوقع للأعمال 9 فبراير 2022 وقد بلغت نسبة إنجاز الأعمال 74.84% أما مكونات المشروع فهي كالتالي:-



أولا: القطاع الأول (ق1) ويشتمل على المباني التالية:



1 - مدرسة ثانوية بنات.



2 - مدرسة متوسطة بنات.



3 - مسجد محلي + سكن إمام.



4 - مجموعة محلات.



ثانيا: القطاع الثاني (ق2) ويشتمل على المباني التالية:



1- مدرسة ابتدائية بنات.



2- روضة أطفال.



3- مسجد محلي + سكن إمام.



4- مجموعة محلات.



ثالثا: القطاع الثالث (ق3 ) ويشتمل على المباني التالية:



1- مدرسة متوسطة بنين.



2- مدرسة ابتدائية بنين.



3- مركز صحي تخصصي.



4- مسجد محلي + سكن إمام.



5- مجموعة محلات.



رابعا: القطاع الرابع ( ق4 ) ويشتمل على المباني التالية:



1- مسجد محلي + سكن إمام.



2- مجموعة محلات.



مدارس حديثة



حددت وزارة التربية مواصفات جديدة لمباني المدارس بمختلف مراحلها فهل تمت مراعاة ذلك من جانب «السكنية»؟



٭ بالتأكيد، وتتكون المدرسة من المبنى الرئيسي بارتفاع ثلاثة طوابق بالنسبة للثانوية ويشتمل على مكاتب الإدارة وغرف للمدرسين والفصول الدراسية والمختبرات والمكتبة وصالات الهوايات والموسيقى وقاعة للعروض الضوئية وساحة العلم المغطاة بالإضافة إلى مبنى المسرح ومبنى الجيمانيزوم ومبنى الكافتريا والمسجد ومبنى انتظار أولياء الأمور ومبنى ماكينات التكييف ومبنى غرفة المحولات الكهربائية، ناهيك عن عمل منطقة الملاعب المكشوفة وتشمل ملاعب لكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد بالإضافة إلى باقي مسـطح المدرسة حول المباني ويشتمل على أحواض للزراعة محاطة بالبلاط الملون المتداخل.



وماذا عن المباني التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟



٭ يتم إنشاء مساجد جامع ومحلية وسكن الإمام والمؤذن ومبنى المسجد يتكون من مصـلى للرجال ( الحرم - الصـحن) بالدور الأرضي بالإضافة إلى المكتبة، وغرف للخدمات، ويوجد مصلى للنساء بباقي الدور الأرضي وأماكن مخصصة للوضوء ودورات المياه، وسـلم داخلي بالمصلى للدور الأول العلوي لباقي مصلى النساء ومبنى ملحق لاستراحة الإمام وسكن لعمال المسجد وسكن الإمام يتكون من طابقين بكل طابق شقة سكنية مكونة من صالة للاستقبال وغرفتين للنوم ومطبخ ودورتي مياه.



مرافق طبية



وماذا عن المباني التابعة لوزارة الصحة.. كيف يتم تصميمها؟



٭ المركز الصحي التخصصي يتكون من طابقين ويشتمل على مكاتب الإدارة والسجلات والصيدلية والمختبرات والمعامل وغرف للأشعة والسـونار وعيادات الرجال والنسـاء والأطفال ورعاية الأمومة والأسنان والسكر والجلدية والأمراض الباطنية والعظام، ويوجد مبنى ملحق للمحول الكهرباء والمولدات الاحتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائي مع خزانات أرضية للوقود لإمداد المولدات الاحتياطية بالوقود.