ناصر القيسي الزميل مفرح النومس ورود ناصر القيسي زينت الأنباء في عيدها (فريال حماد)



تقدم رئيس مديري الخدمـــات المصرفيـــة الشخصية في بنك برقان ناصر القيسي بالتهنئة والمباركة لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ46 بالورود وأطيب الأمنيات باستمرار التقدم والازدهار، وأن تبقى «الأنباء» متألقة في كل ما تقدمه للقراء.

كما تقدم الزميل مفرح سعود النومس بالتهنئة لأسرة «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها: الأخ يوسف خالد المرزوق المحترم٫ يسعدني أن أتقدم إليكم بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ 46 لجريدة «الأنباء» بعد صدور عددها الأول عام 1976، وقد كانت ولاتزال من أهم أعمدة الصحافة الكويتية التي واكبت أهم الأحداث السياسية والاقتصادية خلال هذه الفترة، وكانت «الأنباء» ثابتة بمبادئها الاخلاقية والوطنية وذات إدارة متميزة منذ عهد المؤسس العم خالد يوسف المرزوق رحمه الله وحتى الآن، ولهذا اخترتها لأكون كاتبا فيها منذ أكثر من عقدين من الزمان. تحية مني لرئاسة التحرير ولجميع موظفي الجريدة، وأسأل الله تعالى أن يمدكم بالخير والصحة والعافية والتوفيق والنجاح.