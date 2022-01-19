قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، حول سوق الاكتتابات العامة الأولية بدول الخليج خلال عام 2021، انه استكمالا لنشاطها الملحوظ في العام 2020، شهدت إصدارات الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي أداء متميزا في العام 2021 بدعم من تقييمات السوق الثانوية وتحسن المؤشرات العالمية فيما يتعلق بالأداء والسيولة.

وقد ارتفع العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية في دول الخليج إلى 20 اكتتابا في 2021 مقابل 7 إصدارات فقط في 2020، وقفزت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية للجهات الخليجية في 2021 بنحو 4.6 أضعاف إلى 7.52 مليارات دولار، مقابل 1.64 مليار دولار في 2020، وفقا لتقديرات وكالة بلومبيرغ وشركة برايس ووترهاوس كوبرز.

وانتعش نشاط الاكتتابات الأولية على مستوى المنطقة بالتوافق مع النشاط العالمي، في حين ساهم أداء السوق الثانوية والتقييمات في تعزيز مساعي الجهات المصدرة للوصول إلى الأسواق الأولية، إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 34.9% في العام 2021.

واتساقا مع النهج الذي اتسم به النصف الثاني من العام 2020، شهد النصف الثاني من 2021 الغالبية العظمى من الإصدارات، كما ساهمت الجهات التنظيمية والدعم الحكومي في تعزيز نشاط السوق الأولية، حيث لا تزال سوق أبوظبي للأوراق المالية تسير على المسار الصحيح لتحقيق معايير معينة لإستراتيجيتها الجديدة «ADX ONE» التي تم الإعلان عنها مطلع 2021.

السعودية وأبوظبي بالصدارة

احتفظت السعودية بمكانتها الريادية من حيث إصدارات الاكتتابات العامة الأولية على مستوى المنطقة في العام 2021، إذ تم طرح 15 من أصل 20 اكتتابا في دول مجلس التعاون الخليجي إما من خلال تداول أو السوق الموازي «نمو». كما جاءت المملكة أيضا في مركز الصدارة من حيث تحقيق أعلى عائدات الاكتتابات العامة الأولية، حيث استحوذت على نحو 62% من الإصدارات بقيمة قاربت 4.65 مليارات دولار في العام 2021.

كما شهدت السعودية أكبر عملية اكتتاب على مستوى المنطقة في العام 2021 بطرحها لأسهم شركة أكوا باور للاكتتاب العام (1.21 مليار دولار). كما كانت أبوظبي ضمن الأسواق النشطة، حيث تم طرح 3 صفقات بقيمة 2.63 مليار دولار، وشهدت ثاني أكبر إصدار على مستوى المنطقة للعام 2021 من خلال الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر (1.10 مليار دولار).

أما على الصعيد القطاعي، فجاء القطاع الاستهلاكي في صدارة (4) كافة القطاعات من حيث عدد الصفقات، بمشاركة كل من قطاعي السلع الاستهلاكية الأساسية والتقديرية. وكان القطاع التكنولوجي (3) والقطاع الصناعي (3) من القطاعات الكبرى الأخرى التي شهدت اكتتابات عامة، إلا انه تجدر ملاحظة أن معظم الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب في السوق الأولية كان لديها خطوط إنتاج ونماذج أعمال مميزة مقارنة بأقرانها.

وفضلا عن الاكتتابات العامة الأولية، اتخذت الشركات الخليجية أيضا مسار الإدراج المباشر، والذي جاءت السعودية أيضا في صدارته، إذ شهدت السوق الموازية نمو 8 عمليات إدراج مباشر، شملت سهم شركة وطني للحديد والصلب، وشركة بنان العقارية، وشركة توزيع الغاز الطبيعي.

من جهة أخرى، شهد سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، حيث يتم إدراج وتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عمليات الإدراج المباشر لأسهم شركة الفالح التعليمية القابضة وشركة مجموعة مقدام القابضة. وشهدت الكويت الإدراج المباشر لسهم شركة جاسم للنقليات والمناولة.

تزايد الاكتتابات عالمياً

ساهمت معنويات التفاؤل تجاه طرح برامج اللقاحات ضد ڤيروس كورونا، وانتعاش أنشطة الاقتصاد العالمي، والسيولة الناجمة عن برامج التحفيز المالي، والأداء القوي لأسواق الأوراق المالية في تعزيز أسواق الاكتتابات العالمية خلال 2021 لتشهد أفضل أداء منذ 20 عاما، من خلال 2388 صفقة بقيمة 453.3 مليار دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب إيرنست آند يونج.

وكشف التقرير عن زيادة عدد الصفقات بنسبة 64% على أساس سنوي، في حين قفزت عائدات عمليات الإصدار بنسبة 67% على أساس سنوي.

هذا، وقامت بورصات أوروبا والشرق الأوسط وشمال شرق أوروبا بتسجيل أعلى معدل نمو، حيث ازداد عدد الصفقات والعائدات بنسبة 158% و214%، على التوالي، على أساس سنوي، وفقا لمكتب إيرنست آند يونج، فيما يعزى إلى تراجع الطلب المكبوت على خلفية محاولة الأسواق الأوروبية التعامل مع انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وغيرها من العوامل الجيوسياسية الأخرى.

كما واصلت الولايات المتحدة هيمنتها على أسواق الاكتتابات الأولية العالمية، إذ استحوذت على نحو 80% من صفقات منطقة الأميركتين، ما ساهم في زيادة عدد الصفقات الإقليمية بنسبة 87% على أساس سنوي إلى 528 صفقة، في حين بلغت قيمة الإصدارات 174.6 مليار دولار.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واصلت الإصدارات اتجاهها التصاعدي في العام 2021، إذ زادت الصفقات (1.136) وعائداتها (169.3 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 28% و22%، على التوالي، على أساس سنوي، وفقا لإيرنست آند يونج.