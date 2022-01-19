القاهرة ـ ناهد إمام



استقبل رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2022 ورئيس تحرير «الخليج» أحمد اسماعيل بهبهاني السفير سيد سجاد حيدر سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الكويت.



ورحب بهبهاني بالسفير الضيف وتبادل معه الاحاديث الودية، لاسيما ما يتعلق بالقضايا الإعلامية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن أوجه العلاقات العلاقات الكويتية الباكستانية المتميزة.



كما تطرق اللقاء للحديث عن معرض الكويت للطيران 2022.



وفي نهاية اللقاء، تقدم بهبهاني بالشكر للسفير الباكستاني على الزيارة، متمنيا له دوام الصحة والعافية ولجمهورية باكستان الإسلامية كل التقدم والازدهار.



حضر اللقاء السكرتير الثاني فيصل مجيد والسكرتير الثالث تحريم الياس.