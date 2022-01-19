ترأس مدير جامعة الكويت بالإنابة د.بدر البديوي اجتماع مجلس الجامعة رقم 1/2022 صباح الاثنين والذي عقد عن بُعد عبر منصة تيمز، بحضور أعضاء مجلس الجامعة.



وصرح أمين عام الجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.مرضي العياش بأن مجلس الجامعة قد ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث صدق المجلس على محضر الاجتماع رقم 10/2021 الذي عقد بتاريخ 29/12/2021.



وأشار د.العياش إلى اطلاع مجلس الجامعة على تقرير قطاع التخطيط في شأن أداء جامعة الكويت نحو تنفيذ مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 ـ 2024 ووافق على تنفيذها.



كما اطلع المجلس على تقرير جودة التعليم بجامعة الكويت المقدم من مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط، والذي أوصى بضرورة رفع جودة التعليم العالي بما يتوافق مع الاقتصاد التنافسي، وإعادة هيكلة ميزانيات الانفاق التعليمي، الذي يوجه لدفع الأجور والرواتب، مع ضرورة تخصيص نسبة من الناتج المحلي للكويت لأغراض البحث والتطوير، وذلك لتأسيس بيئة محفزة للعلوم والتكنولوجيا وما تستلزمه من موارد كافية لتفعيل البحث والتطوير، والتأكيد على ضرورة تطوير صحائف التخرج والمناهج التعليمية لضمان تعزيز الجانب المهاري للطالب بما يتوافق مع متطلبات جهات العمل ومدى رضاها عن خريجي الجامعة.



وأضاف أن مجلس الجامعة ناقش تقرير مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط حول أهمية استمرار الجانب الاستراتيجي لاستراتيجية جامعة الكويت إلى 2023 ـ 2027، كما وافق المجلس على خطة تنفيذ مبادرات تعزيز تصنيف جامعة الكويت، وتشكيل فرق لتنفيذها، وتحديد المدة الزمنية الخاصة بإنجازها لكل فريق عمل.



وأشار د.العياش إلى أن المجلس استعرض التقرير السنوي لجامعة الكويت عن العام الجامعي 2021/2020 المقدم من مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط، كما وافق على مقترح مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط في شأن الهوية المطورة لجامعة الكويت، على أن يتم التنسيق مع الأمانة العامة بهذا الخصوص.



وذكر أن المجلس وافق على اقتراح مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط في شأن تحديد الرسوم الدراسية للطلبة غير المقيدين في الجامعة في مرحلة البكالوريوس وطلبة كلية الدراسات العليا، على أن يطبق القرار ابتداء من العام الجامعي 2023/2022.



وأضاف أن المجلس ناقش مذكرة الأمانة العامة في شأن الاستبدال النقدي للإجازات الدورية للموظفين الإداريين في جامعة الكويت، وأوصى بتشكيل فريق عمل يضم كلا من الأمين العام والإدارات المعنية، ونائب مدير الجامعة للشؤون العلمية، ونائب مدير الجامعة للتخطيط، وعميد القبول والتسجيل.



وأشار إلى اطلاع المجلس على مذكرة الأمانة العامة في شأن اعتماد استحقاق أعضاء الهيئة الأكاديمية المكلفين بالقيام بأعمال الوظائف القيادية والإشرافية في الجامعة لذات المزايا المقررة للمعينين في تلك الوظائف بالأصالة.



ولفت د.العياش إلى أن المجلس عرض طلب كلية الحقوق لائحة قواعد الاختبارات والتظلمات المعدلة الصادر بها قرار عميد الكلية رقم 10 بتاريخ 12/12/2019.



وأضاف أن المجلس اطلع على مذكرة في شأن اعتماد الجامعات الخاصة بمعيدي بعثات جامعة الكويت للفترة ما قبل إعلان بعثات 2022/2021.



وأشار د.العياش أن مجلس الجامعة قد وافق على اقتراح بعض الكليات بترقية 7 من أعضاء هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من الكليات الإنسانية والاجتماعية، وذلك على النحو التالي:



ترقيات الكليات الإنسانية والاجتماعية:



1 ـ د.محمد إبراهيم زينل ـ العلوم الإدارية نظم المعلومات وإدارة العمليات ـ أستاذ.



2 ـ د.حنين شفيق الغبرا ـ الآداب الإعلام ـ أستاذ مشارك.



3 ـ د.سعود عبدالعزيز الغانم ـ العلوم الاجتماعية ـ علم النفس ـ أستاذ مشارك.



4 ـ د.عبدالله صباح الملا ـ الشريعة والدراسات الإسلامية ـ التفسير والحديث ـ أستاذ مشارك.



5 ـ د.فهد صالح الخنة ـ الشريعة والدراسات الإسلامية ـ التفسير والحديث ـ أستاذ مشارك.



6 ـ د.محمد سعيدان العازمي ـ الشريعة والدراسات الإسلامية ـ العقيدة والدعوة ـ أستاذ مشارك.



7 ـ د.أبرار رضا الحسن ـ العلوم الإدارية ـ نظم المعلومات وإدارة العمليات ـ أستاذ مشارك.



وختم د.العياش أن مجلس الجامعة ناقش أيضا عددا من البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.