القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



قال مساعد وزير الري والموارد المائية المصري للمشروعات الكبرى والتنسيق م.شحتة إبراهيم، إن هناك تنسيقا مع وزارة الزراعة للاستفادة من مياه السيول والأمطار، موضحا أن وزارة الزراعة تقوم بتوعية المزارعين، واستعرض جهود الوزارة لمواجهة السيول.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة م. أحمد السجيني، امس، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة ـ ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.



وكشف مساعد الوزير للمشروعات الكبرى التنسيق بوزارة الري، عن خطط للحماية من آثار السيول ولحماية الشواطئ، موضحا أن تكلفتها تصل إلى 25 مليار جنيه لحماية الشواطئ.



وطالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة الاستفادة من كميات مياه الأمطار، قائلا: «المياه كنز ولدينا نقص في كميات المياه، ولابد من الاستفادة من المياه في أفضل صورها».



وتابع السجيني: «الدولة تعمل على قدم وساق لحماية مواردها المائية ولوقف التعديات على الأراضي الزراعية أيضا»، وقال إن الدولة تسعى لإنشاء دلتا جديدة موازية للدلتا الحالية، وتقوم بجهود كبيرة لتوفير موارد مائية لكل المشروعات الكبيرة والمهمة، مستطردا: ننتظر افتتاح محطة المياه في الضبعة.