القاهرة ـ ناهد إمام



أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، امس، إطلاق مبادرة «شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة» Youth Egyptian expats and African Entrepreneurship initiative، تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم، بتنسيق مجموعات عمل مشتركة مع الشباب الأفارقة، لدعم الشباب من رواد الأعمال في مصر وأفريقيا، لتصبح أول تجمع لرواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة.



وقالت وزيرة الهجرة إن المبادرة تهدف إلى ربط شباب مصر بالخارج والداخل من رواد الأعمال، وتوسيع آفاق التعاون مع الأشقاء من الشباب الأفريقي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من الأفكار المقترحة من رواد الأعمال من شبابنا بالخارج، والربط بين علمائنا وخبرائنا بالخارج والشباب المصري من رواد الأعمال في مختلف المجالات.



وأضافت الوزيرة أن منتدى شباب العالم شهد بلورة الفكرة مع شباب الدارسين لإدماج رواد الأعمال من أبنائنا بالخارج في مختلف القطاعات، لتعزيز الصناعة والاستثمار في مصر في عدد من المجالات، بجانب لقاء نخبة من رواد الأعمال من شباب الأفارقة خريجي «MIT»، بالتنسيق مع د. دينا شريف الخبيرة المصرية بالولايات المتحدة الأميركية والمديرة التنفيذية لمركز لاجاتوم التابع لجامعة MIT، لننطلق في عمل قاعدة بيانات من شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة وتسليط الضوء على قصص نجاحهم، والاستفادة من تجاربهم.



وأكدت أن الوزارة حريصة على إشراك الشباب من رواد الأعمال في جلسات «مصر تستطيع بالصناعة»، لتبادل الأفكار والاحتكاك مع الخبراء، وعمل قاعدة بيانات لرواد الأعمال الواعدين من المصريين حول العالم، وإشراكهم في مبادرة «شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة».



ولفتت إلى أن مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، الذي يضم ورشا مختلفة في صناعات الدواء والسيارات والتكنولوجيا والغزل والنسيج، وجلسة عن الفرص الاستثمارية في الصناعة في أفريقيا.



وأكدت وزيرة الهجرة أن الشباب من رواد الأعمال المصريين بالخارج يمكنهم المشاركة عبر الرابط:



https://forms.gle/GBeVsg9uG5pwoMvC6