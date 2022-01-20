تقوم الأمانة العامة للأوقاف بتحويل مشروع الكسوة والذي يستفيد منه أكثر من 523 شخصا داخل الكويت.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع إنه تم توفير كوبونات مشتريات من خلال أحد الأسواق التجارية التي تم اختيارها بعناية، حيث تمت مراعاة جودة الملابس والأسعار وتعدد الأفرع، مشيرا إلى أن الأسر المستفيدة من هذا المشروع قد تم اختيارهم من خلال قسم الأنشطة والبرامج المحلية في الجمعية، وقد تم تصنيفهم حسب الأسر الأكثر حاجة، مبينا أن الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة من مرضى السرطان والإعاقات الدائمة.



وأضاف الشايع ان الجمعية تمضي قدما في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية نحو تفعيل الشراكات مع كل المؤسسات والهيئات المانحة لمد يد العون والدعم للمحتاجين والمتضررين.