حنان عبدالمعبود



كشفت مصادر مطلعة عن أن مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في وزارة الصحة سيتم تصنيفها إلى شريحتين بحسب العمل الذي قام به مستحقو المكافأة.

وبينت المصادر في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الشريحة الأولى ستكون «عالي الخطورة» بينما ستكون الثانية «متوسط الخطورة»، لافتة إلى أن شريحة «عالي الخطورة» ستحتسب للعاملين في وحدات العناية المركزة والعاملين بأجنحة كوفيد-19، والعاملين في المحاجر ومستشفى الشيخ جابر الأحمد.

أما شريحة «متوسط الخطورة» فسيتم احتسابها للعاملين في بقية المستشفيات، والعاملين في مراكز الرعاية الصحية، والعاملين في مراكز الأسنان وجميع الإدارات الأخرى التي تعاملت بشكل مباشر مع الجائحة.