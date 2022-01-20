عبدالكريم العبدالله



بعد مرور 9 شهور على تلقي الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19، يعود تطبيق «مناعة» وشهادة التطعيم الى «اللون البرتقالي» في اشارة الى ضرورة تلقي «الجرعة التعزيزية» للحفاظ على حالة التحصين كاملة والعودة الى اللون الاخضر.



ويأتي هذا الاجراء تزامنا مع قرار مجلس الوزراء، والذي يشير الى أن كل من مضى 9 اشهر على تلقيه الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى الكويت من اللقاح المضاد لكوفيد-19 باعتباره غير مكتمل التحصين ما لم يتلق «الجرعة التعزيزية» من اللقاحات المعتمدة اعتبارا من 2 يناير الماضي.



وفي السياق ذاته، كشفت آخر احصائية لوزارة الصحة عن تلقي 620 الف شخص الجرعة «التعزيزية» بينما بلغ عدد من تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد-19- 3.240.675 شخصا بنسبة 82.63%.



وأشارت الاحصائية الى أن من تلقى جرعة واحدة من اللقاح بلغ عددهم 3.353.921 شخصا بنسبة 85.52%.



من جهة اخرى، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 479640.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند، إنه تم تسجيل 4063 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 432729، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.2%.



وأوضح د.السند، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2480 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 43 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 44431، ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد-19» إلى 336.



وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 31175، ليصبح مجموع الفحوصات 6540444، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 14%.