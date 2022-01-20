بيروت - منصور شعبان



أصدر النائب العام الاستئنافي في البقاع قرارا بمصادرة المبلغ الذي كان المواطن عبدالله الساعي أخذه عنوة من بنك بيروت والبلاد العربية في بلدة جب جنين (البقاع)، بعد أن هدد بإحراق نفسه وموظفي البنك بواسطة مادة البنزين التي أحضرها معه.



ويمثل هذا المبلغ كامل وديعته في البنك المذكور، وقال، بعد تسليمه نفسه لقوى الأمن وتسليم المبلغ لزوجته الأجنبية، إنه عندما وضع هذا المال في البنك لم يخطر في باله انه سيأتي يوم يضطر فيه إلى استرداده بالقطارة، كما مئات آلاف المودعين اللبنانيين الذين خاب أملهم بأمانة المصارف المتورطة مع المافيات السياسية.



وكانت النيابة العامة الاستئنافية في البقاع أصدرت قرارا بحجز وديعة الـ 50 ألف دولار التي استردها صاحبها عبدالله الساعي من البنك بواسطة التهديد، كون ذلك نتج عن جرم على أن يتم ضبط الأدوات والمواد الناتجة عن ارتكاب جرم جزائي، لاسيما إذا كان من نوع الجناية.



وتوجهت قوة من الدرك إلى منزل الساعي لاستعادة المبلغ إنفاذا لأمر النيابة العامة، حيث فوجئت بأن زوجته وهي أجنبية قد توارت ومعها المال فصدر بلاغ بحث وتحر عنها.



ولاحقا، أصدرت «جمعية المودعين اللبنانيين» بيانا أعلنت فيه أن «عائلة عبدالله الساعي أصبحت داخل مقر جمعية المودعين وبحماية أعضاء الجمعية وأن أي محاولة لسرقة مبلغ الـ 50 ألف دولار من العائلة لصالح بنك BBAC سنواجهها بالقوة شاء من شاء وأبى من أبى».