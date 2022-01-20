عامر زين الدين



استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط امس في مقر الوزارة بموسكو، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، ان الجانبين ناقشا خلال اللقاء تطورات الوضع في لبنان بالتفصيل، وأعربا في الوقت نفسه عن القلق حيال الأزمة الاجتماعية ـ الاقتصادية العميقة الحاصلة في لبنان.



وجدد الجانب الروسي تأكيد «موقفه الثابت الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، كما على ضرورة حل القضايا المستعصية على الأجندة الوطنية على أساس التوافق المتبادل بين القوى السياسية اللبنانية حصرا وفق القانون ودون أي تدخل أجنبي».



وفيما يخص أوضاع منطقة الشرق الأوسط، شدد لافروف على «التزام روسيا الثابت بتحقيق تسوية شاملة ومستدامة للنزاعات الإقليمية من خلال الوسائل السياسية والديبلوماسية وفقا للإطار القانوني الدولي، مؤكدا ايلاء اهتمام خاص لمسألة تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، والذين يوجد أكثر من مليون منهم في لبنان». كما تطرق اللقاء إلى بعض الجوانب الموضوعية للتعاون الروسي اللبناني متعدد الأوجه.