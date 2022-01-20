ألمانيا تروّج لحملة تطعيم «عالمية بحق» .. واليابان تعلن شبه حالة الطوارئ في طوكيو ومقاطعات أخرى

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، عن رفع الجزء الأكبر من القيود المفروضة لمكافحة «أوميكرون» النسخة المتحورة من فيروس كورونا، في إنجلترا وعزم حكومته وقف حجر المصابين في مارس.



واعتبارا من 27 يناير الجاري لن يكون وضع الكمامة إلزاميا بموجب القانون، ولن يوصى رسميا بالعمل عن بعد ولن يشترط تقديم شهادة صحية لدخول المراقص وبعض التجمعات الكبرى، على ما أوضح رئيس الوزراء المحافظ.



وأضاف جونسون «في حين أصبح كوفيد متوطنا علينا استبدال القيود الملزمة قانونا بتوصيات».



وقال إنه لا ينوي تمديد التدابير التي تفرض الحجر على المصابين بكوفيد-19 عند انتهاء مدتها في 24 مارس. وقد يتم حتى تقريب موعد رفع هذه التدابير.



وبرر ذلك بقوله: «لا نجبر الأفراد قانونا على حجر أنفسهم عند إصابتهم بالانفلونزا».



وتوفي أكثر من 152 ألف شخص في المملكة المتحدة جراء كوفيد-19. وتظهر البيانات الأخيرة تراجعا بنسبة 40% تقريبا في عدد الإصابات الأسبوعية الجديدة، في حين استقر عدد المرضى الذين يدخلون المستشفيات.



ويتراجع أيضا عدد المصابين في أقسام العناية المركزة، الذي بقي منخفضا خلال موجة أوميكرون.



وأتى تخفيف الإجراءات التي يعتبر جزء من الغالبية المحافظة أنها تقضي على الحريات، في وقت أبكر من المتوقع، إذ كان من المقرر مراجعة تدابير مكافحة الجائحة في 26 يناير، وعلى وقع أزمة غير مسبوقة يواجهها بوريس جونسون الذي يتخبط في فضيحة حفلات نظمت في مقر رئاسة الحكومة في «10 داونينغ ستريت» خلال فترات الإغلاق السابقة. وتعقيبا على ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه لن يستقيل، وإنه يتعين انتظار نتيجة التحقيق في موضوع الحفلات المزعومة.



وردا على سؤال في البرلمان من نائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض عما إذا كان الوقت قد حان لاستقالته، قال جونسون «لا».



وأضاف «أعتذر بشدة عن أي سوء تقدير حدث» قبل أن يطلب منها «انتظار نتيجة التحقيق الأسبوع المقبل» قبل استخلاص أي استنتاجات.



من جهته، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس لتعزيز الجهود من أجل القيام بحملة عالمية للتطعيم ضد كورونا.



وفي كلمته خلال الحوار الافتراضي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي أمس: «بدون حملة تحصين عالمية بحق، ستنفد منا حروف الأبجدية اليونانية قريبا في إطلاق أسماء على المتحورات الجديدة للفيروس».



ووعد شولتس بأن تواصل بلاده، وهي اليوم ثاني أكبر مانح لحملة كوفاكس، في تقديم إسهامها بحملة التطعيم العالمية وقال: «نسعى من خلال دعمنا لكوفاكس إلى الوصول بنسبة المطعمين إلى 70% من سكان العالم بحلول منتصف العام».



وأضاف أن تحسين البنية التحتية الصحية سيكون ضمن القضايا التي ستركز عليها الرئاسة الألمانية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وطالب بمساعدة شركاء آخرين لاسيما من القطاع الخاص.



وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن تمويل حملة التطعيم العالمية بالكامل يمثل «الدفعة التي تحتاجها اقتصاداتنا».



أما في آسيا، فقد أعلن رئيس الوزراء الياباني فومي كيشيدا أمس فرض شبه حالة الطوارئ في طوكيو و12 مقاطعة أخرى بعد ارتفاع كبير في حالات الإصابة بكورونا.



وسجلت طوكيو 7377 حالة إصابة جديدة أمس، في حين ارتفعت حالات الإصابة الجديدة في أنحاء البلاد إلى أكثر من 38 ألف حالة.



ويسيطر متحور أوميكرون حاليا على ثالث أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يواجه فيه موجة تفشي سادسة لفيروس كورونا. ويرتفع عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة مجددا، لكن بوتيرة أبطأ نسبيا.



ووفقا لشبه حالة الطوارئ، يمكن لحكام المقاطعات إصدار أوامر للمطاعم والحانات بالإغلاق المبكر، بالإضافة إلى وقف تقديم الكحوليات أو تقييدها. ويشار إلى أن اليابان لم تفرض إجراءات الاغلاق الكاملة منذ بدء الجائحة.



وأعرب خبراء يابانيون عن دعمهم إخضاع 13 منطقة لـ «تدابير شبه طارئة اعتبارا من الغد حتى 13 فبراير»، وفق ما أفاد الوزير المسؤول عن شؤون الفيروس دايشيرو ياماغيوا الصحافيين.