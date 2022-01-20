نفى هادي العامري رئيس تحالف «الفتح»، أحد فصائل الحشد الشعبي في العراق، مناقشة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة أو ترشيح شخصية سياسية لتولي منصب رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس تحالف «الفتح» قوله أمس: «ننفي بشكل قاطع ما تم تداوله من بعض وسائل الإعلام وشخصيات سياسية بخصوص مناقشة تشكيل الحكومة أو تشريح شخصية سياسية لتولي منصب رئيس الوزراء خلال زيارة العامري إلى إقليم كردستان ومباحثاته مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس وزراء الإقليم».



واعتبر البيان ان ما يتم تداوله في هذا الخصوص هو «كذب محض ومحاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام».



في غضون ذلك، قررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا تأجيل البت في دستورية جلسة البرلمان الأولى التي شهدت انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى يوم 25 الجاري.



وطبقا لوقائع الجلسة التي بثتها الفضائية العراقية الرسمية امس استمعت هيئة رئاسة المحكمة إلى مرافعة المدعين الذين يمثلون النائبين باسم خشان ومحمود المشهداني وطالبوا بإلغاء الجلسة واعتبارها غير دستورية وإبطال نتائجها فضلا عن الاستماع الى دفوعات المدعى عليه الذين مثلوا الحلبوسي ورأوا ان الجلسة كانت دستورية وطالبوا برد الدعوى.



وبعد انتهاء مرافعات الطرفين قرر رئيس المحكمة تأجيل البت بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان إلى 25 الجاري وهو ثاني تأجيل للبت في الدعوى.



وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت في 13 الجاري أمرا بإيقاف عمل (هيئة رئاسة البرلمان) بشكل مؤقت استجابة لدعوى خشان والمشهداني اللذين رأيا فيها ان عملية انتخاب رئاسة البرلمان شابتها مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي له.



على صعيد آخر، قال مسؤولون عراقيون إن تدفق النفط الخام استؤنف في خط أنابيب كركوك - جيهان، بعد توقفه أمس الأول بسبب انفجار قرب خط الأنابيب في إقليم كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.



وذكر مصدر أمني كبير في وقت لاحق أن انفجار خط الأنابيب نتج عن سقوط برج كهرباء وليس بسبب هجوم. وزادت الواقعة المخاوف العالمية بشأن معروض النفط وساهمت في رفع أسعار الخام العالمية إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات.



وقال مسؤولون قرب موقع الانفجار في مدينة كهرمان مرعش إن نتائج التحقيق الأولي أظهرت أن الانفجار نتج عن «انقلاب عمود كهربائي في ظروف جوية سيئة».



ووقع الحادث فيما كانت الثلوج تتساقط بغزارة في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في جنوب تركيا.