القاهرة - خديجة حمودة وهالة عمران



وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا».



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، امس مع د.محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.



كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصة في الأماكن التي تشهد تواجدا كثيفا من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.



كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين، وكذلك تيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطة من اللقاحات، بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب تعزيز قدراتها الاستيعابية، بما يمثل إضافة هامة إلى المنظومة الصحية في مصر بشكل عام.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، فضلا عن الموقف التنفيذي للمحور الصحي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكذا سير العمل بالمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، إلى جانب جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق.



وعرض د.محمد عوض تاج الدين في هذا الإطار الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بما فيها حملات تطعيم المواطنين، وكذا تجهيز كافة المرافق الطبية لاستقبال الحالات والتعامل معها.



وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، أشار د.محمد عوض تاج الدين إلى الزيادة التي تمت في أعداد السيارات الطبية المجهزة في إطار المشروع، حيث تم التعاقد مؤخرا مع الجانب الألماني على توريد 500 سيارة قوافل طبية جديدة مجهزة بشكل كامل.



ووجه الرئيس بإعداد خطة متكاملة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للتشغيل المثالي لهذه السيارات وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما فيها توفير الكوادر البشرية الطبية والإدارية المؤهلة على أعلى مستوى، إلى جانب التنظيم الدقيق الجداول الزمنية لحركة هذه السيارات، وكذا توفير التجهيزات والمعدات المطلوبة لتشغيلها وصيانتها.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطلع كذلك على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، موجها باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الإعلامية لنشر الوعي الجماهيري نحو فائدة هذا المشروع القومي الهام ومردوده الصحي على المواطنين.



في سياق متصل، شدد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري على أنه لا دخول للمنشآت الحكومية لغير المطعمين، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ هذه القرارات، مشيرا إلى أن الدولة وفرت جميع أنواع اللقاحات، وهناك ملايين الجرعات تملكها الدولة حاليا.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء امس برئاسة د.مدبولي، وقدم د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريرا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائي على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة للفيروس.



وأشار عبد الغفار إلى الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحا أن إجمالي كميات اللقاحات التي تم توريدها حتى الآن وصلت إلى 132.105.180 جرعة من مختلف اللقاحات سواء تامة الصنع، أو مواد خام تصنيع محلى