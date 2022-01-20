القاهرة ـ ناهد إمام



أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع أن صادرات مصر غير البترولية بلغت عام 2021 ولأول مرة 32 مليارا و128 مليون دولار مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%.



وأوضحت، في بيان لوزارة التجارة والصناعة، أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضي ترجع إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وهو ما ساهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة، مشيرة إلى أن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساهمت في تحقيق هذه القفزة غير المسبوقة في الصادرات.



وأضافت جامع أن الدولة نفذت عددا من الإجراءات والجهود التي أسهمت بدورها في الوصول لهذه المعدلات التصديرية المتميزة، تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعادة تشكيل المجالس التصديرية بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المكاتب التجارية في الخارج، واتفاقيات التجارة الحرة، والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.



ولفتت إلى أنه وفقا للتقرير الذي أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ـ فقد أوضح أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات و153 مليون دولار مقابل 5 مليارات و881 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 56% والولايات المتحدة الأميركية بقيمة مليارين و446 مليون دولار مقابل مليار و618 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 51% وأسواق أخرى بقيمة 9 مليارات و128 مليون دولار مقابل 6 مليارات و978 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 31% وقارة أفريقيا من دون الدول العربية بقيمة مليار و853 مليون دولار مقابل مليار و445 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 28%.