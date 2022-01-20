الدوحة - فريد عبدالباقي



أسفرت قرعة النسخة الخمسين من كأس أمير قطر لكرة القدم 2022 أمس، عن مواجهات واعدة في الدور ثمن النهائي، وسط صدام محتمل بين السد حامل اللقب والغريم الدحيل في الدور نصف النهائي.



وجاءت القرعة موجهة بشكل جزئي بعدما تم توزيع الفرق الستة عشر المشاركة في البطولة على مستويين، ضم المستوى الأول الفرق صاحبة المراكز الثمانية الأولى في النسخة الماضية من الدوري.



وضم المستوى الثاني الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأخيرة إلى جانب الفرق الثلاثة الأولى من دوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى فريق المرخية المتأهل من ملحق الدرجة الثانية على حساب مسيمير بركلات الترجيح.



وسيكون السد، الأكثر تتويجا بالبطولة بثمانية عشر لقبا، أمام مهمة في المتناول عندما يواجه معيذر من الدرجة الثانية، على أن يلتقي في الدور ربع النهائي مع الفائز من الأهلي والمرخية (درجة ثانية).



وفي المسار ذاته، سيتعين على الدحيل تجاوز الخور كي يضرب موعدا مع الفائز من العربي وصيف النسخة قبل الماضية والسيلية، وسط تكهنات بمواجهة تقليدية في نصف النهائي قد تجمع السد مع (الدحيل أو العربي) في حال خلو الأدوار الأولى من مفاجآت.



أما الريان وصيف النسخة الماضية الذي يعاني الأمرّين في الدوري، فوجد نفسه في صدام قوي مع أم صلال الذي يقدم مستويات عالية في البطولة المحلية.



وفي مواجهة تبدو متكافئة، يلعب قطر مع الشمال، أما مهمة الغرافة والوكرة فتبدو سهلة أمام فريقي الدرجة الثانية الخريطيات والشحانية تواليا.



وسيؤهل المسار الثاني فريقا واحدا بين الفرق الثمانية إلى الدور نصف النهائي، ما يعني أن القرعة جنبت فريق المدرب الفرنسي لوران بلان الدروب الوعرة بعيدا عن المرشحين، خصوصا السد والدحيل، ليكون مصيره بيده.