تعتزم إنستغرام منح مؤثرين على منصتها القدرة على اقتراح اشتراكات مدفوعة لمتابعيهم، في أداة جديدة للشبكة الاجتماعية الساعية إلى استقطاب صنّاع محتوى جدد والحفاظ على أولئك الموجودين لديها في ظل المنافسة المحتدمة مع يوتيوب وتيك توك.

وأوضح رئيس المنصة التابعة لمجموعة ميتا (فيسبوك) آدم موسيري أن صنّاع المحتوى "بحاجة لإيرادات يمكن توقعها".

وأشار إلى أن "الاشتراكات هي من أفضل الأدوات لتحقيق إيرادات يمكن توقعها لا تعتمد على الجمهور الذي يتبدّل من منشور إلى آخر بصورة لا يمكن تفاديها".

وفي بادئ الأمر، ستختبر إنستغرام هذه المقاربة على عدد صغير من المؤثرين في الولايات المتحدة.

وسيتاح أمام المشتركين الذين يدفعون بدلا ماليا، الاطلاع على قصص وبث مباشر بصورة حصرية، وهم سيتمايزون عن سائر المتابعين من خلال رمز بنفسجي إلى جانب اسمهم، لكي يتمكن صنّاع المحتوى من التعرف بسهولة إليهم في التعليقات والرسائل الخاصة.

واعتمدت الشبكات الاجتماعية المجانية أساسا، إذ يقوم نموذجها الاقتصادي على الإيرادات الإعلانية، في السنوات

وتواجه ميتا، على غرار مجموعات عملاقة أخرى، تحقيقات وشكاوى عدة بتهمة استغلال الموقع المهيمن.