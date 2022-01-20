أعلن مركز "بروجريس" الروسي لصناعات الفضاء أن الخبراء يطورون دفعة جديدة من الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية، قول المدير العام للمركز دميتري بارانوف "بنهاية ديسمبر الماضي خرج عن الخدمة أول أقمار مجموعة Resurs-P بعد أن عمل في مدارات الأرض لمدة أكثر من المدة المتوقعة، واليوم نعمل على تطوير عدة أقمار جديدة من نفس الفئة".

وأكد تطوير روسيا أقمار استشعار عن بعد؛ تستخدم للأغراض المدنية، وتعتمد المعلومات التي تقدمها هذه الأقمار في وضع الخرائط، كما يتم الاعتماد عليها في مراقبة الغطاء النباتي وأماكن استخراج المعادن والنفط.