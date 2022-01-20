تستأنف تايلاند برنامج التأشيرات الخالي من الحجر الصحي للزوار الحاصلين على لقاحات كورونا اعتبارا منالشهر المقبل، حيث تحول الدولة التي تعتمد على السياحة تركيزها إلى التعافي الاقتصادي بعد تراجع معدل إصابات كورونا الجديدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الحكومة التايلاندية القول عقب اجتماع لفريق العمل الرئيسي المعني بمواجهة وباء كورونا اليوم الخميس إنه يمكن للمسافرين الدوليين من جميع البلدان التقدم للحصول على تأشيرات بموجب ما يسمى ببرنامج "تيست آند جو" الدخول بعد الفحص) اعتبارا من أول شباط/فبراير.

وسوف يُطالب الزوار بالخضوع لفحصين للكشف عن الإصابة بكورونا بعد الوصول إلى تايلاند، أحدهما عند الدخول والآخر في اليوم الخامس من الوصول.

وقال وزير المالية أرخوم تيرمبيتايابايست: "لم يعد بإمكاننا إغلاق حدودنا، لأن الخسائر الاقتصادية سوف تكون باهظة للغاية ... يجب أن تسير إعادة الفتح والتعامل مع الوباء جنبا إلى جنب".

يشار إلى أن تايلاند جربت العديد من برامج التأشيرة والحجر الصحي والسياحة على مدار العامين الماضيين لدعم قطاع كان يساهم بنحو 20% في الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء، حيث سجل 40 مليون سائح أجنبي بأكثر من 60 مليار دولار في عام .2019

وكانت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا قد علقت برنامج السياحة بدون الحجر الصحي في أواخر كانون الأول/ديسمبر بعد تسجيل أعداد كبيرة من اإصابات بالمتحور أوميكرون بين الوافدين الأجانب وفي العديد من المجتمعات المحلية.