تبنت السلطات الصحية الصينية اختبارات أسرع لفيروس كورونا المستجد، حيث تسمح المختبرات المتخصصة بمعالجة 20 عينة في وقت واحد.

وذكرت فرقة العمل المشتركة بين الهيئات التابعة لمجلس الدولة للاستجابة لكوفيد-19، في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن تقنيات الاختبار المتقدمة والمعتمدة على الممارسات الحالية المتمثلة في وضع 5 أو 10 عينات مسح معا واختبارها كعينة واحدة، تهدف إلى تحفيز فعالية اختبار الفيروس بشكل كبير، موضحة أن أسلوب الاختبار الجديد سيتم توسيع استخدامه في جميع أنحاء الصين مع ضمان جودة النتائج.

وأصدرت الفرقة المشتركة لوائح بشأن التقنيات المتقدمة، لتحديد متطلبات جمع وتخزين العينات ومعالجتها في المختبرات والتخلص منها بعد الاختبار وغيرها.

يذكر أن الاختبار الجماعي ممارسة عامة ضمن إجراءات الصين لاحتواء عودة ظهور الحالات محلية العدوى بكوفيد-19. وفي أحدث انتشار فيروسي في بلدية تيانجين، أجرت المدينة المجاورة لبكين ثلاث جولات من الاختبار الذي غطى 13.9 مليون شخص في أسبوع واحد، بعد الإبلاغ عن أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون يوم 8 يناير.