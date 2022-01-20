بعد شهرين من وفاة المصمم الأميركي فيرجيل أبلوه، تُطرح أحذية Louis Vuitton-Nike الرياضية التي صممها لآخر عرض أزياء خلال حياته عام 2021 وينتظرها هواة الجمع، في مزاد علني يعود ريعه لصالح أعمال خيرية، على ما أعلنت دار سوذبيز الأربعاء.

وسيباع 200 زوج أحذية متطابق من "Air Force 1"- وهو نموذج يُحتفل بعيده الأربعين عام 2022- بألوان البني والأبيض والقشدي ويتميز بزخارف Louis Vuitton ورمز الفاصلة الشهير لماركة Nike، على الإنترنت في الفترة الممتدة من 26 كانون الثاني/يناير إلى 8 شباط/فبراير.

وقُدمت هذه الأحذية الرياضية في حزيران/يونيو 2021 لمجموعة Louis Vuitton لربيع وصيف 2022، والتي تولى فيها فيرجيل أبلوه، ملك أزياء الشارع الفاخرة، منصب المدير الفني "الرجالي".

وتوفي أبلوه، مصمم الأزياء ومنسق الأسطوانات المولع بموسيقى الهيب هوب والمستشار السابق لمغني الراب كانييه ويست، بسبب السرطان في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر عن 41 عاما.

وجرى تحديد سعر الانطلاق في المزاد عند ألفي دولار، ويشمل أيضا حقيبة برتقالية.

وقد أصبحت الأحذية الرياضية في السنوات الأخيرة من المنتجات المحببة لدى هواة الجمع الذي يدفعون أحيانا عشرات آلاف الدولارات لشرائها.

وأشارت "سوذبيز" وLouis Vuitton وNike إلى أن فيرجيل أبلوه شارك في تنظيم المزاد قبل وفاته، وسيعود ريع الحدث لتمويل صندوق "Virgil Abloh Post-Modern Scholarship Fund" المخصص لتقديم منح تدعم تدريب الطلاب الأميركيين السود والمتحدرين من أصل إفريقي.