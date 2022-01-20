أظهر تقرير للمعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية أن ثمانية بنوك فقط من أكبر 100 بنك في ألمانيا كانت لديها نساء في منصب الرئيس التنفيذي في أواخر 2021، إنخفاضا من عشرة بنوك قبل عام.

وقال التقرير إنه في حين أن تمثيل النساء في مجالس إدارات البنوك وفي الأدوار القيادية زاد إلى 13.2 بالمئة من 10.5 بالمئة في 2020، إلا أنه ظل أقل من نسبة التمثيل في بقية الصناعات والتي بلغت 15 بالمئة.

وأشار التقرير أيضا إلى استمرار فجوة الرواتب بين الجنسين في القطاع المصرفي.

وتعهدت الحكومة الجديدة في ألمانيا بتضيق فجوة الرواتب بين الجنسين، وهي إحدى أوسع الفجوات في الاتحاد الأوروبي وتبرز بشكل خاص في القطاع المالي لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وتزايدت دعوات من السياسيين والمستثمرين للتحرك نحو قدر أكبر من التوازن بين الجنسين، ويقول منتقدون إن السياسات الجديدة لتنويع مجالس إدارات الشركات في ألمانيا لا تحقق الهدف المنشود.