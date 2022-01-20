كشفت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن أسعار الغذاء عالمياً بلغت أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات في عام 2021، رغم تسجيل تراجع طفيف في ديسمبر من العام الماضي؛ ليبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء ككل 125.7 نقطة، بزيادة قدرها 27.6 نقطة (وبنسبة 28.1%) عن عام 2020، مشيرا إلى ارتفاع متوسط جميع المؤشرات الفرعية بشكل حاد عن المستويات المسجّلة عام 2020.

جاء ذلك خلال متابعة ورصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أبرز المؤشرات والتقارير الصادرة عن الجهات والمنظمات الدولية ذات الأهمية للشأن المصري، قام المركز بمتابعة نتائج مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) خلال شهر ديسمبر 2021.

وأشارت النتائج إلى أن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء بلغ 133.7 نقطة في ديسمبر 2021، بتراجع بلغ 1.2 نقطة (0.9%) عن مستواه المسجّل في نوفمبر السابق عليه، وإن كان لا يزال أعلى بمقدار 25.1 نقطة (وبنسبة 23.1%) عن مستواه المسجّل في ديسمبر 2020، وباستثناء الألبان، سجّلت قيم جميع المؤشرات الفرعية، التي يشملها مؤشر أسعار الغذاء تراجعًا شهريًّا، مع هبوط الأسعار الدولية للزيوت النباتية والسكر بشكل ملحوظ من شهر إلى آخر.

كما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 140.5 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، بتراجع بلغ 0.9 نقطة (وبنسبة 0.6%) عن مستواه المسجّل في نوفمبر السابق عليه، فيما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 178.5 نقطة في ديسمبر 2021، بتراجع قدره 6.1 نقطة (وبنسبة 3.3%) عن مستويات في الشهر السابق عليه.

وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم متوسط 111.3 نقطة في ديسمبر 2021؛ ما يمثّل تغيّرًا هامشيًّا مقارنة بشهر نوفمبر 2021، وزيادة قدرها 16.5 نقطة (وبنسبة 17.45%) عن قيمته المسجّلة في ديسمبر 2020.