أسامة دياب



كشفت السفارة البريطانية لدى البلاد عن أن وزارة التجارة الدولية البريطانية قد أتمت بنجاح المشاورات العامة التي استمرت 14 أسبوعا حول اتفاقية التجارة الحرة الشاملة مع مجلس التعاون الخليجي.



واشارت السفارة، في بيان حصلت «الأنباء» على نسخة منه، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر ثالث أكبر وجهة تصدير للمملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة والصين، حيث بلغت صادرات المملكة المتحدة ما يقرب من 22 مليار جنيه استرليني وتجاوز حجم التجارة الثنائية 30 مليار جنيه استرليني في عام 2020.



ولفت البيان إلى أن كبير المفاوضين في المملكة المتحدة توم وينتل سيجتمع مع كبير المفاوضين لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن الحربي شخصيا في العاصمة لندن اليوم الجمعة الموافق 21 الجاري، وأثناء المباحثات سيتفق الطرفان على هيكل المفاوضات التي ستنطلق بين فريقي التفاوض لدى المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2022 وستساهم في تقدم العلاقات التجارية بين الطرفين.



وأضافت السفارة: نحن ملتزمون بإنجاز اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، ومع ذلك فإننا سنضمن المرونة في نهج التفاوض لدينا للعمل مع شركائنا على تحقيق طموحاتهم التجارية كجزء من اتفاقية التجارة الحرة، وخلال فترة المشاورات قمنا بتشجيع كل من: الشركات التجارية، وجمعيات النفع العام، وهيئات القطاع العام، والحكومات المحلية، والإدارات المفوضة البريطانية بإبداء تصوراتهم المستقبلية وآرائهم حول الاتفاقية، وستعمل اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والخليج في مختلف القطاعات.



وأعلنت السفارة عن بعض الحقائق عن العلاقات التجارية الكويتية ـ البريطانية الحالية في مختلف القطاعات:



قطاع الأغذية



٭ وصلت الشحنة الأولى من لحوم الأغنام البريطانية إلى الكويت في عام 2018، وتستورد الكويت نحو 1500 طن من لحوم الأغنام الويلزية والإنجليزية ذات الجودة العالية كل عام.



٭ يحب الكويتيون الحبوب البريطانية ويستهلكون ما قيمته 20 مليون جنيه استرليني من الموسلي ونخالة الشوفان والسكر من المملكة المتحدة.



قطاع المستلزمات الطبية والصيدلة



٭ تستورد الكويت منتجات صيدلانية تزيد قيمتها على 24.5 مليون جنيه استرليني من إنتاج شركات بريطانية.



قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية الرقمية



٭ ستتلقى الكويت قريبا أذرعا روبوتية بريطانية الصنع تستخدم في العمليات الجراحية المعقدة مما يجعل علاج المرضى الكويتيين ممكنا باستخدام تكنولوجيا عالمية المستوى.



قطاع المنتجات الاستهلاكية



٭ الكويت هي الوجهة الأفضل للعلامات التجارية الفاخرة في المملكة المتحدة مثل الملابس والأزياء والسيارات الفاخرة. ولا شك في أنها تضم أفضل خمس سلع يتم تصديرها إلى الكويت.

وتعرف العلامات التجارية البريطانية للبيع بالتجزئة، وتتمتع بسمعة طيبة وتباع في الكويت على الرغم من أسعارها الثمينة وتشتهر السيارات البريطانية التي تتميز بالفخامة والقدرة الرياضة وهي واحدة من أكثر صادراتنا قيمة إلى الكويت.

على سبيل المثال، بلغت السيارات البريطانية المصدرة إلى الكويت في الأرباع الأربعة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2021 ما قيمته 71.2 مليون جنيه استرليني أو 14.7% من إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى الكويت.



٭ تتمتع العلامات التجارية للأزياء والملابس في المملكة المتحدة أيضا بمبيعات متزايدة في الكويت خلال فترة الجائحة. وتمتلك ماركات الملابس البريطانية شراكات قوية مع بعض تجار التجزئة الكويتيين الرئيسيين في السوق مما يساعد على زيادة مبيعاتهم في البلاد. وبلغت صادرات الملابس 29.1 مليون جنيه استرليني خلال الفترة نفسها.



الطاقة النظيفة



٭ سلمت شركة بريطانية أول منشأة للوقود النظيف في الكويت تتضمن إنتاج الهيدروجين وتنتج أنواع وقود منخفضة الانبعاثات تستخدم في السيارات والحافلات والشاحنات في شوارع الكويت.