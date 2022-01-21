بحفظ الله ورعايته، وصل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك في زيارة خاصة. هذا، وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى أرض المطار سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية نجيب البدر والقنصل العام لدى مدينة فرانكفورت خالد بدر المطيري وأعضاء السفارة.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد غادر أمس أرض الوطن متوجها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وذلك في زيارة خاصة.

وقد كان في وداع سموه، رعاه الله، على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وكبار المسؤولين بالدولة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.