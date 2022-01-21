أعلنت هواوي عن تنفيذ مختبرها الجديد HUAWEI Health Lab في مدينة شيان بالصين. سيستكشف الباحثون والمهندسون والمطورون HUAWEI Health Lab بشكل مشترك ابتكار وتطبيق التكنولوجيا الرياضية والصحية الجديدة، مما يوفر تجربة رياضية علمية ومريحة للمستهلكين العالميين.



يشمل مختبر HUAWEI Health Lab الجديد تماما على منطقة تجريبية لاختبار المنتجات القابلة للارتداء ومنطقة ابتكار للصحة الرياضية. في منطقة اختبار المنتجات الذكية القابلة للارتداء التجريبية، قام المهندسون بإعداد أكثر من 10 اختبارات موثوقة بناء على معايير صارمة. ستواجه جميع أجهزة HUAWEI الذكية القابلة للارتداء لاختبارات التلف والضرر بشكل متكرر لمعرفة قوة وصلابة المنتجات. سيتم تقديم المنتجات التي اجتازت الاختبار فقط إلى السوق وستقدم في النهاية خدمات للمستهلكين. مع أكثر من 20 جهازا بحثيا احترافيا، يحاكي الباحثون سيناريوهات تمرينات متعددة، ويجمعون بيانات اللياقة والصحة، ويحسنون باستمرار خوارزميات بيانات اللياقة والصحة من Huawei. بهذه الطريقة، يمكن لجميع المستهلكين الذين يعانون من ظروف بدنية مختلفة الحصول على بيانات اللياقة والصحة الدقيقة من منتجاتنا القابلة للارتداء.



بهذه المناسبة، قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة مجموعة هواوي للأعمال الاستهلاكية: «الأجهزة الذكية القابلة للارتداء هي أدوات صغيرة، لكنها تحمل أفكارا كبيرة توجه المستهلكين إلى تجربة تمرين علمية أكثر وحياة أكثر صحة». وأضاف: «اليوم، تعد الأجهزة الذكية القابلة للارتداء من Huawei من بين الأجهزة الأكثر شيوعا في السوق.