خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذاهبا إلى بلاد الشام، وكان معه بعض الصحابة.



وفي الطريق علم أن مرض الطاعون قد انتشر في الشام، وقتل كثيرا من الناس، فقرر الرجوع ومنع من معه من دخول الشام.



فقال له الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فردّ عليه أمير المؤمنين: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة!



ثم اضاف قائلا: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله؛ أرأيت لو أن لك إبلا هبطت واديا له جهتان: إحداهما خصيبة (أي بها زرع وحشائش تصلح لأن ترعى فيها الإبل)، والأخرى جديبة (أي لا زرع فيهما، ولا تصلح لأن ترعى فيها الإبل) أليس لو رعيت في الخصيبة رعيتها بقدر الله، ولو رعيت في الجديبة رعيتها بقدر الله؟!