قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء 19 الجاري، بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 10 من عملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: جهان علي أحمد، ومحمد فيصل الفليج، وفيصل عيسى الحداد، والهيثم محمود عبدالغفار، ومشعل مبارك الخشاب، والقاصر عبدالعزيز عايش العازمي، وسارة راشد الطخيم، والقاصر لورا يوسف العنزي، وعائشة محمد النمران، وسعاد محسن الحربي.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، كذلك تتضمن جوائز الحصاد الإسلامي 4 جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح والتي تمثل فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.