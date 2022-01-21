القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز مصر بعمق العلاقات الثنائية مع كوريا الجنوبية، داعيا إلى تفعيل الشراكة الشاملة بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين.



وشدد الرئيس السيسي - في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، والتي تعد زيارته لمصر أول زيارة لرئيس كوري جنوبي منذ 16 عاما - على أهمية تواصل التشاور السياسي الثنائي ومواصلة الحوار الاستراتيجي لدفع التعاون بين البلدين قدما.. وقال: إن العلاقات الثنائية شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية.



وأعرب الرئيس السيسي في قصر الاتحادية امس عن تطلع مصر لجذب الشركات الكورية للعمل في مصر، واستعدادها لتسهيل عمل هذه الشركات في مجالات الطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وترويج الاستثمار في أفريقيا.



ولفت الرئيس إلى أنه تبادل وجهات النظر مع نظيره الكوري لتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية، وبما يؤكد الإرادة السياسية في تدعيم الشراكة بين الجانبين.. وتوقع مزيدا من التعاون الثنائي في إطار الصداقة الممتدة بين الشعبين المصري والكوري.



وقال الرئيس إن الزيارة تأتي في إطار حرصنا المتبادل على التشاور وتبادل الرؤى ووجهات النظر، حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبنا إضافة إلى متابعة نتائج الزيارة التي قمت بها إلى العاصمة الكورية (سيئول) عام 2016.



وتابع الرئيس السيسي: لقد توافقت رؤانا خلال المباحثات على أهمية مواصلة آلية التشاور السياسي بين البلدين، واستمرار اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون السياسي والاقتصادي والفني برئاسة وزيري الخارجية، وآلية الحوار بين وزارتي المالية، وكذلك اللجنة التجارية المشتركة وذلك لأهميتها جميعا في دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات. وقال: لقد اتفقنا على أهمية تعزيز التعاون المشترك، لدعم الرؤية المصرية الهادفة إلى دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة وكذا تكثيف التنسيق في هذا السياق.



من جانبه، أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، أن مصر دولة مركزية تتمتع بمميزات تاريخية وجغرافية مهمة. وأعرب الرئيس الكوري - في كلمة بالمؤتمر: أن مصر مصدر للحضارة القديمة ودولة مركزية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تتمتع بتاريخ عظيم من التعايش بين الحاضر والماضي والمستقبل، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين 3 قارات.



وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي: إنه تم الاتفاق على مزيد من التعاون للتغلب على أزمة المناخ، حيث تستضيف مصر مؤتمر (كوب 27) في نوفمبر المقبل.



وقال الرئيس الكوري إن الرئيس السيسي أكد ضرورة عودة كوريا الشمالية إلى طاولة الحوار- من منطلق تجربة مصر التي ساهمت في إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، بقصر الاتحادية توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين.



وجاء في مقدمة الاتفاقيات التي شهد توقيعها الرئيسان، مذكرة تفاهم وقعتها وزير التجارة والصناعة نيفين جامع مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية للقيام بدراسة مشتركة حول جدوى الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين.



كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المالي مع صندوق الإنمائي الاقتصادي للأعوام 2022 - 2026، بقيمة مليار دولار، ووقعت عليها وزير التعاون الدولي رانيا المشاط والرئيس والمدير التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الكوري بالإنابة عن وزير الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية.



ووقعت حكومتا مصر وكوريا الجنوبية «وثيقة ترتيبات» بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر، والسد العالي بقيمة 251 مليون دولار.. وقع على الوثيقة وزير التعاون الدولي رانيا المشاط ووزير خارجية كوريا الجنوبية جييونج وي يونج.



كما تم توقيع وثيقة خطابات متبادلة بشأن منحة لا ترد بقيمة 7.9 ملايين دولار من جانب وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزير الخارجية الكوري.