أكد د.طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، أنه لا توجد أي نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثاني بسبب زيادة إصابات كورونا، قائلا: إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل.



وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات صحافية على هامش توقيع مذكرات تفاهم لإنشاء 6 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية: تعليقا على انتهاء امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول، لازم نسأل الأمهات أبناؤكم اتعلموا إيه واتعلموا كويس؟ موضحا أن الوزارة تحاول الاهتمام بالأطفال من خلال تقديم تعليم جيد قائم على المهارة، متابعا: مش مهم الامتحان ولكن التعلم.



وكان د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وشركاء القطاع الخاص قد وقعوا مذكرات تفاهم لإنشاء 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية جديدة، لتصبح عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 34 مدرسة، حيث من المقرر أن يتم تشغيل الـ 5 مدارس في سبتمبر المقبل.



وقال إن فكرة إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية كخطوة لإصلاح منظومة التعليم الفني بدأت منذ2017، بالتوازي مع اصلاح وتطوير التعليم العام، مشيرا إلى إطلاق مدارس للتكنولوجيا التطبيقية يأتي في إطار إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مضيفا أن إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد تضمن اعتماد شهادة للطلاب من الداخل والخارج.