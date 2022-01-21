بيروت - يوسف دياب



يتوجه وفد قضائي لبناني إلى باريس مطلع الأسبوع المقبل، للبحث مع الجانب الفرنسي في الملف القضائي الذي يلاحق فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي. ويتألف الوفد من المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس (الذي يتولى التحقيق بملف سلامة بشقه اللبناني) والمحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش. وأوضح مصدر قضائي مطلع لـ «الأنباء» أن «الزيارة متفق عليها مسبقا مع الجانب الفرنسي، وهي ستركز على التعاون وتبادل المعلومات المتوافرة لدى الطرفين، بما خص الشبهات التي تحوم حول حاكم «المركزي» ومقربين منه، مثل شقيقه رجا سلامة، ومساعدة الحاكم ماريان الحويك، والمتعلقة بمخالفة قانون النقد والتسليف وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع».



في هذا الوقت، وجهت النيابة العامة التمييزية، كتابا آخر إلى هيئة الرقابة على المصارف ولجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، جددت فيه المطالبة بتزويدها بكشوفات الحسابات التي تبين أرصدة رجا شقيق حاكم مصرف لبنان لديها. وأكد المصدر القضائي أن النيابة العامة «ستتخذ الإجراءات المناسبة، في حال أصرت المصارف المعنية على عدم تزويد القضاء بالكشوفات الخاصة بحسابات رجا سلامة».



وتزامن هذا التطور، مع تأجيل قاضية التحقيق في جبل لبنان القاضية أرليت تابت استجواب رياض سلامة الذي كان مقررا أمس، في الدعوى المقامة ضده من تجمع «متحدون» بجرم «مخالفة قانون النقد والتسليف والتلاعب بقيمة العملة الوطنية واختلاس المال العام»، حيث أرجئت الجلسة إلى الثالث من مارس المقبل، بعد تغيب سلامة ووكيله القانوني عن حضور الجلسة.