علق المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش، على أداء «الفراعنة» في بطولة الأمم الأفريقية بأن منتخب مصر أنهى مرحلة الأحماء، وسيبدأ مرحلة المنافسة على اللقب اعتبارا من مواجهة دور الـ 16.



وقال كيروش عقب الفوز على السودان بهدف نظيف: «ليس المهم ما بدأ به المنتخب في البطولة، ولكن الأهم ما سينتهى إليه، متوقعا ارتفاع مستوى أداء الفريق ومواصلة المنافسة على الكأس الأفريقية»، مضيفا: «نواجه منتخبات كبيرة في المرحلة المقبلة وعلينا أن نثبت أننا الأفضل».



وتعليقا على مباراة السودان، قال: «المنتخب السوداني حاول استغلال بعض الأخطاء التي ارتكبناها في التمركز الدفاعي، واعتمدوا على الهجمات المرتدة، لكن منتخب مصر نجح في فرض أسلوبه والفوز باللقاء».



وقال إن بطولة أمم افريقيا بدأت الآن بعد انتهاء مرحلة المجموعات، مشيرا إلى أنه لا يهتم بنتائج الفرق الأخرى التي سقطت في فخ الخروج المبكر، مبينا: «الآن العمل الحقيقي يبدأ، والمنافسة الحقيقة تنطلق، كأس الأمم الحقيقية تبدأ الآن».



وأضاف: «في المراحل المقبلة كل شيء للفائز ولا شيء للخاسر، نريد أن نواجه الفريق الأفضل، ولا يمكن أن نكون الأفضل إلا عندما نواجه الأفضل».



وواصل: «المرحلة السابقة كانت إحماء جيدا للأدوار الإقصائية وأقول للاعبين العبوا بتركيز كامل، فقد لعبوا بتركيز كامل 90 دقيقة، وأتمنى أن نسجل 5 أهداف في المباراة المقبلة».