يخوض إنتر ميلان متصدر ترتيب الدوري الايطالي لكرة القدم برصيد 50 نقطة مباراة في المتناول عندما يستقبل فينيتزيا صاحب المركز الـ 17 برصيد 18 نقطة غدا السبت ضمن المرحلة الـ 23 من المسابقة.



ويدرك أتلانتا أنه بات تحت ضغط الملاحقة من يوفنتوس بالذات في صراعهما على المركز الرابع الذي يحتله ممثل برغامو فعلا بفارق نقطة يتيمة عن الزعيم التوريني، وعلى الرغم من خوضه مباراة أقل فإن أتلانتا يعي تماما بأن خسارة أي نقطة في رحلته إلى روما لمواجهة لاتيو قد تكلفه غاليا، ورغم فارق النقاط السبع والمراكز الأربعة التي تفصله عن مربع المقدمة، فإن «نسور العاصمة» مازال يطمح للوصول إليه، وفقد أتلانتا 7 نقاط في الجولات الأربع الأخيرة مقابل حصول لاتسيو على 7 نقاط خلال الفترة ذاتها.



ويلعب غدا ايضا جنوى مع أودينيزي، فيما تفتتح المرحلة اليوم بلقاء وحيد يجمع بين هيلاس فيرونا وبولونيا.



وضمن كأس إيطاليا، انتزع إنتر ميلان فوزا صعبا من ضيفه إمبولي 3-2 على ملعب «سان سيرو» بعدما امتدت المباراة إلى الوقت الاضافي في منافسات دور الـ 16.



سجل أهداف إنتر كل من أليكسيس سانشيز (13) ورانوكيا (90+1) وستيفانو سينسي (104)، فيما أحرز لإمبولي كل من نديم بايرامي (61)، وحارس إنتر يونوت رادو بالخطأ في مرماه (76).



وفي مباراة اخرى، فاز ساسوولو على ضيفه كالياري 1-0، ليبلغ الدور ربع النهائي من المسابقة.