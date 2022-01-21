أعــــرب مدرب توتنهام هوتسبير، أنطونيو كونتي، عن سعادته بالانتصار الدرامي الذي حققه فريقه على حساب مضيفه ليستر سيتي 3-2 في اللقاء المؤجل من المرحلة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريمييرليغ».



وقال كونتي في تصريحات عقب المباراة لشبكة «بي تي سبورت»: «انتصار عظيم، أعتقد أننا لم نكن نستحق الخسارة، والتعــــادل بالنسبة لي نتيجة غير عادلة، قدمنا مباراة جيدة وخلقنا العديد من الفرص للتسجيل وعانينا من سوء الحظ، ولكن أظهر الفريق بأنه لا يستسلم وقاتل حتى النهاية». وأضاف: «أظهرنا رغبة كبيرة في عدم خسارة المباراة، وهذه هدية للفريق وللاعبين وليس لي».



وتطرق للحديث عن مسجل هدف الانتصار الهولندي ستيفن بريخوين: «تحدثت عنه في السابق، وبالنسبة لي هو لاعب مهم ويتمتع بسمات خاصة لا تتواجد في أي لاعب آخر في الفريق، وهو لاعب قادر على التفوق على مراقبه، وبإمكانه اللعب كمهاجم ويتمتع بقوة بدنية، وبالتالي هو خيار مهم بالنسبة لي، ويمكنني الدفع به كأساسي أو كبديل».



وبالنظر إلى ما يحتاج «السبيرز» إلى تطويره، أوضح كونتي قائلا: «نحتاج تعلم كيفية السيطرة على المباراة، وفهم اللحظات المختلفة بها، يجب تعلم كيفية اللعب بسرعة وتحريك الكرة بسرعة أو الاحتفاظ بها تحت حدة أقل، يمكننا التطور، ولكن لا يزال الطريق طويلا».



وسجل أهداف توتنهام هاري كين (38) وبريخوين (90+5 و90+7) وسط حالة من الجنون أصابت لاعبي «السبيرز» ومدربهم كونتي، فيما سجل هدفي «الثعالب» كل من باتسون داكا (24) وجيمس ماديسون (76).



ورفع توتنهام رصيده إلى 36 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 25 نقطة في المركز العاشر.



وعقب انتهاء مباراة أخرى مؤجلة من المرحلة ذاتها، علق مدرب مان يونايتد، رالف رانغنيك، على غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند استبداله، في انتصار «الشياطين الحمر» على برينتفورد 3-1.



وقال رانغنيك في تصريحات عقب المباراة لشبكة «بي تي سبورت»: «هذا طبيعي، المهاجم يريد التسجيل، ولكنه عائد من إصابة طفيفة، ومن المهم تذكر أن لدينا مباراة مقبلة».



وأضاف: «لم تكن المحادثة قوية (مع اللاعبين بين شوطي المباراة)، ولكن بوضوح كنا بحاجة إلى تغيير بعض الأمور، الشوط الأول لم يكن جيدا في جميع سمات المباراة، في الشوط الثاني بدأنا في الهجوم واتخاذ القرارات الصائبة في الهجمات المرتدة ونجحنا في التسجيل، وهذا فارق كبير». وسجل ثلاثية «اليونايتد» كل من أنتوني إيلانغا (55) وماسون غرينوود (62) وماركوس راشفورد (77)، بينما سجل هدف برينتفورد الوحيد إيفان توني (85).وبتلك النتيجة رفع مان يونايتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الـ 14.



إلى ذلك، تنطلق مساء اليوم منافسات المرحلة الـ 23 من المسابقة بإقامة لقاء وحيد يجمع بين واتفورد ونوريتش سيتي، وتستكمل المرحلة غدا السبت بمواجهات إيفرتون مع أستون فيلا، وبرينتفورد مع ولفرهامبتون، وليدز مع نيوكاسل، ومان يونايتد مع وست هام، وساوثمبتون مع مان سيتي.