عم الحزن هذا الأسبوع أوساط محبي القططيات في الهند على النفوق المفاجئ لكولاروالي، وهي نمرة اشتهرت في كل أنحاء الدولة الآسيوية العملاقة لكونها أنجبت عددا من صغار النمور، متيحة بذلك تكاثر هذه الحيوانات ضمن محمية بينش في ولاية ماديا برادش.

فكولاروالي التي وصفتها الصحافة المحلية بـ «الأم الخارقة» نظرا إلى انجابها نحو 30 شبلا، نفقت عن عمر يناهز 16 عاما في نهاية الأسبوع الفائت بسبب مشاكل معوية مرتبطة بتقدمها في السن.



وأقام عدد من حراس الغابات مأتما لها، ووضعوا بقايا في محرقة جنائزية مزينة بأكاليل الزهور لإحراق جثمانها، بحسب الطقوس الهندوسية.