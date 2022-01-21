لا يملك جيديس شالاماندا (92 عاما) من مالاوي هاتفا جوالا، ولا يعرف منصة «تيك توك» التي تنشر عليها مقاطع فيديو قصيرة تنتشر بسرعة البرق حول العالم، إلا أنه أصبح نجما غنائيا عليها، حيث شوهد مقطع فيديو يغني هو فيه أكثر من 80 مليون مرة.



فأغنيته «ليني هو» التي سجلها أواخر العام 2020 تحولت إلى ظاهرة تمتد من جنوب أفريقيا وصولا إلى الفلبين.



وقد ولد جيديس شالاماندا في مدينة شيرادزولو جنوب مالاوي، واشتهر مع قيثارته في كل أنحاء البلاد. وأغنيته «بوفالو سولدير» التي يروي فيها حلمه بالذهاب إلى الولايات المتحدة، معروفة من قبل الجميع.



وقرر أن يسجل في العام 2021 نسخة ريغي من بعض الأغنيات مع فنانة محلية في الثلاثينيات من عمرها تدعى بايشنس نامادينغو. وانتشر مقطع الفيديو بسرعة كبيرة حتى وصل عدد المشاهدات له إلى 7 ملايين على موقع يوتيوب.



في نهاية العام 2021 وصل مقطع الفيديو إلى منصة «تيك توك» وانتشر حول العالم.



ورغم كون كلمات الأغنية بلغة الشيوا المحلية، إلا أنها «تتوجه إلى روح» الذي يسمعها، حتى لو لم يكن يجيد اللغة، بحسب جو ماشينغورا، وهو منتج وصاحب شركة إنتاج مقرها في جنوب أفريقيا.