دمشق ـ هدى العبود



أكدت المخرجة السورية رشا شربتجي لـ«الأنباء» أنها بدأت بتصوير مسلسل كسر عظم «صباح أمس» في احدى ضواحي مدينة دمشق. من تأليف علي معين الصالح، وتعتبر تجربته الأولى. ومن إنتاج شركة فيرجن ميديا، وستشرف د. رانيا الجبان على معالجته دراميا.



وعن مضمون العمل قالت: «كسر عظم» دراما اجتماعية معاصرة تتناول الصراع على البقاء في زمن الحرب التي عاشتها سورية. والأبطال هم طبقات مجتمعية ثلاثة «المتنفذة والمتوسطة وضحايا القاع»، من هنا نستطيع ان نقدم دراما تجسد حقيقية معنى العمل واسمه «كسر عظم» ومع الأسف الناجي الوحيد من الويلات هم أمراء الحرب، كما يتناول المسلسل قضية الأطفال السوريين مكتومي القيد في لبنان، وهي ليست المرة الأولى التي تتناول فيها الدراما السورية هذا الموضوع حيث تم طرح الهجرة السورية إلى الخارج خلال الحرب في «سنعود بعد قليل» و«غدا نلتقي».



وعبرت رشا شربتجي عن سعادتها لإنجاز هذا العمل الاجتماعي مبدية تخوفها في الوقت نفسه بعدما ارتفعت التوقعات حتى قبل التحضير للعمل الذي انطلق تصويره مطلع يناير وكانت الشائعات ان التصوير سيكون في بيروت لكن التصوير بدأ من ضواحي دمشق، على ان يكون جاهزا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2022.



ومن أبرز الفنانين الفنان فراس إبراهيم، محمود نصر، نادين تحسين بيك، يزن السيد، أنس طيارة، نانسي خوري، ولاء عزام، وئام الخوص، راما زين العابدين، عبدالرحمن كيالي، بالإضافة إلى فنانين ما زال يجري التفاوض معهم.