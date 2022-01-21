أعرب الفنان السوري أيمن زيدان عن زهده في الحياة التي أصبحت غير محتملة، وقال في منشور كتبه على حسابه عبر «فيسبوك»: «ما عدت أطيق الحياة هنا، كل ما حولي يثقل روحي، متعب أنا، الحياة في هذا الوطن الجريح أضحت لا تطاق، لم يعد وطنا جريحا فقط بل امتلأت جراحه بالصديد».

وأضاف: «كانت تلك كلماته الأخيرة حين أخذ قراره بالرحيل، ملأ حقيبته بأشيائه ووجوه أحبته وصدى خطواته في الأزقة والدروب، أغلق الحقيبة بقلب دام ولكنه لم يستطع أن يتحرك من مكانه قيد أنملة، أدرك فجأة أن قدميه غائرتان في هذه الأرض، لم يقو أن ينتزع جذوره من تربة ذكرياته فظل ساكنا يتفيأ ظل السنديانة العتيقة».

وكان زيدان نعى أخيرا صديقا مقربا له بنشر صورته قائلا: «أعرف أن الموت حق وأؤمن بالأجل، لكنني لم أستطع أن أنتزع من روحي جبال الحزن على رحيله، وداعا يا أيمن، يا أيها الدمشقي الطيب كم أفتقدك».