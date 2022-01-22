أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، أنَّ شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة وشركة الاتصالات البريطانية فودافون أطلقتا أول موقع مفتوح لشبكة الاتصال اللاسلكي من الجيل الخامس في المملكة المتحدة.

وأفادت صحيفة "كوريا هيرالد" بأنَّ سامسونج استخدمت شبكة الوصول اللاسلكي الافتراضية الخاصة بها لإقامة أول مشروع تجاري لمثل هذه الشبكة في أوروبا تم إنشاؤها على بنية فودافون، مما سمح بإجراء أول مكالمة افتراضية على البنية الأساسية لشبكة وصول لاسلكي مفتوحة بين فودافون والمسؤولين الحكوميين في المملكة المتحدة في 11 يناير.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ هذا المشروع يمثل علامة فارقة في أعقاب قرار فودافون في يونيو باختيار سامسونج كأحد الشركاء الرئيسيين لإطلاق ما لا يقل عن 2500 موقع شبكة وصول لاسلكي مفتوح، ويقع أول موقع منها في باث بالمملكة المتحدة