نصت توجيهات جديدة من مكتب إدارة شؤون الموظفين بالحكومة الأمريكية للوكالات الحكومية برفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة إلى 15 دولارًا في الساعة، وفقًا لما ذكره الموقع الإخباري "أكسيوس".

وقال المكتب في بيان صدر الجمعة إن التوجيه سوف يؤثر على ما يقرب من 70 ألف موظف فيدرالي يعمل معظمهم في وزارات الدفاع والزراعة وشؤون المحاربين القدامى.

وأوضح "كيران أهوجا" مدير المكتب في البيان: رفع معدلات الأجور عبر الحكومة الفيدرالية إلى حد أدنى قدره 15 دولارًا في الساعة، يعكس تقديرنا للقوى العاملة الفيدرالية.

وقد ذكر الرئيس "بايدن" أن النقابات القوية والأجور الأعلى يمكن أن تنعش الطبقة المتوسطة في أمريكا، وتساعد في سد التفاوتات الاقتصادية والعرقية.