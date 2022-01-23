أعلنت شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده عن افتتاح معرض بست اليوسفي للإلكترونيات الجديد في منطقة الشويخ (تقاطع الغزالي والدائري الرابع)، والذي يعتبر من أحدث وأكبر معارض بست للإلكترونيات، وينضم هذا المعرض الجديد إلى سلسلة معارض بست اليوسفي للإلكترونيات المنتشرة في الكويت.



وذكرت الشركة أن افتتاح معرضها هذا في تصميمه وحلته الجديدة يأتي ضمن إطار السياسة التي تنتهجها الشركة من أجل تقديم خدماتها للعملاء بسرعة ومرونة، ولتوفير وقتهم وجهدهم وتلبية احتياجاتهم، ولتغطية معظم مناطق الكويت وأيضا للعمل على إرضاء عملائها بإتاحة افضل وسائل وأماكن التسوق الممكنة، حيث تسعى شركة بست من خلال التوسع والتجديد في معارضها المتاحة أمام الجمهور إلى تعزيز الخدمة وتوفيرها إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء.

وكانت شركة اليوسفي قد افتتحت الفرع الأول من معارض بست اليوسفي للإلكترونيات في منطقة حولي سنة 2009.



وأكد مدير عام إدارة الإلكترونيات وائل ديب حرص الشركة على توفير افضل الخدمات بأسلوب مبتكر ومميز يناسب متطلبات العملاء، مضيفا أن شركة بست اليوسفي للإلكترونيات ما زالت تملك خططا مستقبلية لافتتاح معارض مماثلة في المستقبل سيتم الإعلان عنها قريبا وذلك تماشيا مع سياسة الشركة لإرضاء أكبر عدد من زبائنها الكرام.



وشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده، ومن خلال شبكة شركات التجزئة الخاصة بها وسمعتها الجيدة، أصبحت بلا شك الشريك المفضل للعديد من العلامات التجارية العالمية التي ترغب في طرح منتجاتها في السوق الكويتي.