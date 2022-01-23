الهيل يُعزز عملية التمـثيل الغــذائي ويســاعد على التخلص من الدهون الضارة

تعتبر الدهون الحشوية من أكثر الدهون سمية لأنها تطلق مواد كيميائية ضارة في مجرى الدم. ولحسن الحظ، أظهرت بعض المواد الغذائية نتائج واعدة في منع تخزين الدهون الضارة في منطقة البطن.

ويمكن أن يساعد أحد التوابل، والتي تعتبر عنصرا أساسيا في العديد من المطابخ، في التخلص من الدهون الحشوية في غضون أسابيع.



وتشير مجموعة من الأبحاث إلى أن الهيل قد يساعد في تخليص الجسم من الدهون التي تتراكم في منطقة البطن من الجسم. وتلخص مجلة Nutrients بعض الخصائص الصحية للتوابل.



وشرع الباحثون في مقارنة استجابات القلب والأوعية الدموية والكبد والاستجابات الأيضية للقوارض بالهيل الأخضر والأسود.

وأشاروا إلى أن إضافة الهيل الأسود إلى النظام الغذائي أدى إلى تحسين علامات متلازمة التمثيل الغذائي بشكل أكثر فاعلية من الهيل الأخضر.



وتشير هذه النتائج إلى أن الهيل الأسود أكثر فعالية في عكس علامات متلازمة التمثيل الغذائي من الهيل الأخضر.

ويوضح Healing Food أن الهيل منشط فعال للجهاز الهضمي ومدر للبول، ما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد الجسم على حرق الدهون بشكل أكثر فعالية.

وتساعد الخصائص المدرة للبول في التوابل أيضا على جعلها فعالة في مساعدة الجسم على التخلص من احتباس الماء. ولوحظ أن الإدارة الفعالة لظروف مثل عسر الهضم وموانع احتباس الماء يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.



وتزعم بعض الهيئات الصحية أن الفوائد الصحية للهيل يمكن جنيها عن طريق نقع القرون في الماء طوال الليل ثم شرب الماء بعد ذلك مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

عن «إكسبريس» البريطانية

