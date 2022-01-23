أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في سورية أمس، عن تعطيل الجهات العامة خلال المدة الممتدة من اليوم 23 يناير حتى يوم الخميس 27 من الشهر نفسه جراء الظروف الجوية السائدة في البلاد.



وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها، إنه «في ضوء الأوضاع الجوية السائدة، وفي ظل واقع الكميات المتوافرة من وسائل التدفئة والذي قيدته العقوبات الاقتصادية وحرصا على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف الجوية السائدة، وحرصا كذلك على توفير أكبر كمية ممكنة من حوامل الطاقة المتوافرة وتخصيصها لخدمة المواطنين، تعطل الجهات العامة خلال المدة الممتدة من اليوم حتى الخميس، وتراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة (43) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها».



وأشارت رئاسة مجلس الوزراء في بلاغها، إلى أنه «يطلب إلى كل الوزراء ومن يعامل معاملتهم الاستمرار بالعمل مع العاملين في مكاتبهم فقط، لمتابعة ما يلزم من قضايا خدمية أساسية دون الإدارية في وزارتهم والإدارات العامة الرئيسة التابعة للوزارة أو المرتبطة بها».